В случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов БАТЭ заработает более 15 миллионов евро. За группу Лиги Европы – более 7 миллионов

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион Беларуси БАТЭ сможет заработать более 15 миллионов евро за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

За участие в 1-м раунде квалификации борисовчане пополнят свой бюджет на 280 тысяч евро. В случае выхода во 2-й круг разбогатеют еще на 380 тысяч евро. За участие в 3-м отборочном раунде полагается 480 тысяч. Правда, в случае неудачи на данном этапе эту сумму БАТЭ не получит, поскольку перекочует в 3-й отборочный раунд Лиги Европы (за это платят 280 тысяч евро).

Заключительным барьером на пути в групповую стадию Лиги чемпионов станет квалификационный раунд плей-офф. Если БАТЭ справится и с ним, то получит минимум 15,25 миллиона евро – это размер выплаты каждому из 32 клубов группового этапа. Здесь важно отметить, что если борисовчане выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, то указанные выше выплаты солидарности за участие в квалификационных раундах ему не полагаются. Зато можно попробовать пополнить клубную казну за счет успехов уже на групповой стадии Лиги чемпионов, где за победу платят 2,7 миллиона евро, за ничью – 0,9 миллиона.

Если же БАТЭ не сумеет преодолеть последний отборочный этап, то все равно продолжит евросезон – только в групповой стадии Лиги Европы. В таком случае клуб получит 5 миллионов евро за вылет в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов плюс 2,62 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги Европы. Итого – 7,62 миллиона евро. На групповом этапе Лиги Европы можно заработать еще. Победа оценивается в 570 тысяч евро, ничья – в 190 тысяч.

Если же БАТЭ вылетит в раунде плей-офф Лиги Европы, то получит за участие в этой стадии 300 тысяч евро. И, таким образом, его заработок составит 1,240 миллиона евро (280 и 380 тысяч за два отборочных раунда Лиги чемпионов, плюс 280 тысяч за 3-й раунд и 300 тысяч за раунд плей-офф квалификации Лиги Европы).