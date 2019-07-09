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БАТЭ – «Пяст». Филипенко получил травму и был заменен

10.07.2019 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко получил травму на 8-й минуте матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Пяста».  Он получил повреждение, когда неудачно приземлился на газон. Футболист в сопровождении медперсонала покинул поле, держась за колено.

На 11-й минуте в игру вместо Филипенко вступил Слабодан Симович.

Текстовая трансляция матча БАТЭ – «Пяст»

 
 
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко получил травму на 8-й минуте матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Пяста».
 
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