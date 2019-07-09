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Драгун был удален в матче с «Пястом» и пропустит ответный матч
10.07.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун был удален в концовке матча квалификации Лиги чемпионов с «Пястом» (1:1).
Футболист получил вторую желтую карточку за то, что наступил на ногу сопернику в игровом моменте.
Таким образом, в ответном матче Драгун не примет участия.
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун был удален в концовке матча квалификации Лиги чемпионов с «Пястом» (1:1).
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