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Алексей Бага: «Есть небольшой осадок от результата»

10.07.2019 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал ничью с «Пятом» (1:1) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

– Есть небольшой осадок от результата. Не совсем то, что мы планировали, вышло на поле. Особенно первый тайм. Очень много теряли, ошибались и теряли мяч в простых ситуациях. Наши решения немножко были спонтанные и не подготовленные. Отсюда мы очень долго находились без мяча и играли в несвойственной нам манере очень долго без мяча, защищаясь.

– Наверняка был серьезный разговор в перерыве. О чем говорили с командой, как перестраивались?

– Я не призывал это какими-то эпитетами громкими. Надо было немножко и встряхнуть, и поговорить о каких-то футбольных вещах. Все в совокупности. Благо, что второй тайм провели в другом ключе, забили мяч. И, в общем-то, скажем так, переломили и себя, и ход матча в какой-то мере.

Травма Филипенко? Завтра до обеда Егор пройдет углубленное медобследование. И тогда будет известно. Судя визуально – там что-то с коленным суставом, – сказал Бага в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал ничью с «Пятом» (1:1) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.
 
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