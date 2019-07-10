Главный тренер «Пяста» Форналик: «Фанаты БАТЭ могут быть недовольны судейством, однако арбитр хорошо справился со своей работой»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Пяста» Вальдемар Форналик после первого матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против БАТЭ (1:1) отметил, что результат для его команды хороший, но мог бы быть и лучше.

– Считаю, половину этого противостояния мы выиграли. Вполне хороший результат, который, впрочем, мог быть и еще лучше. Но я доволен своими подопечными.

– В игре было много карточек. Ожидали, что она будет довольно агрессивной?

– Да, потому что мы анализировали матчи БАТЭ. Его фанаты могут быть недовольны судейством, однако арбитр хорошо справился со своей работой.

– БАТЭ и «Пяст» – клубы-побратимы, что мы наглядно видели и сегодня. Однако белорусский клуб не рекомендует своим болельщикам во время ответного матча ходить в футболках Борисова. Значит ли это, что выезд может быть для них опасным?

– Это ко мне вопрос? Скорее, он к тем, кто отвечает в нашем клубе за безопасность. Но я скажу кратко. Практически на каждом матче фанаты «Пяста» скандируют «БАТЭ, Борисов!» А Шленск просто поделен на болельщицкие группы: «Гурник», «Катовице», «Хожув», «Пяст»… И в тех районах, которые болеют за «Пяст», фанаты БАТЭ будут чувствовать себя в полной безопасности.

– Не считаете ли, что потеря Драгуна у БАТЭ существенно облегчит вам задачу выхода в следующий раунд?

– У БАТЭ сильный состав. Понятно, Стас Драгун – один из ключевых игроков. Но я не думаю, что это будет иметь какое-то определяющее значение в ответном матче.

– Была ли установка выключить из игры капитана хозяев Стасевича?

– Нет, конкретно такой задачи не ставили — в первую очередь концентрируемся на игре своей обороны в целом. Хотя понимали, что Стасевич сильный футболист — и, понятое дело, в связи с этим к нему было привлечено определенное внимание.

– Вы довольны результатом?

– В Польше есть такой афоризм: ты сыт, но все равно голоден. Повторюсь, результат хороший, однако он мог быть и лучше – наверное, это и будет оптимальным ответом.