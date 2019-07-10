Алексей Бага: «Даже с учетом такой концовки не говорили бы ни слова об арбитраже. Все, что случилось, – это наша работа и наша кухня»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал результат с (1:1) в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Велико ли разочарование результатом?

– Пожалуй, какими-то подобными эпитетами будем бросаться, если это произойдет 17 июля. А на сегодня обычный европейский результат с достаточно сильным соперником и чемпионом своей страны. Мы наверняка могли забить и больше. Но в то же время прекрасно отдаем себе отчет, с кем играли.

– Ждали, что «Пяст» с первых минут будет владеть мячом?

– Вполне нормальная ситуация, когда соперник играет либо от обороны – либо нахраписто идет вперед. Были готовы к обоим вариантам развития событий.

– Очень эмоциональной получилась концовка. Судья не удержал контроль надо игрой?

– Даже с учетом такой концовки не говорили бы ни слова об арбитраже. Все, что случилось, – это наша работа и наша кухня. Будем разбираться, как улучшать свою игру, чтобы пройти дальше.

– Когда удаляли Драгуна, вы схватились за голову. Это была реакция на ситуацию – или осознание того, что Стас не сыграет в ответном матче?

– Ни то, ни другое. Просто тоже немножко поддался эмоциям, которые царили на поле. А панического настроения не было ни в коем случае – как и никакого артистизма.

– Тренер «Пяста» считает, что первую часть двухматчевого противостояния они выиграли. А вы чувствуете себя проигравшим?

– Конечно, нет. Учитывая то, что гости забили, их тренер может себе позволять такие высказывания – это нормально. Но я ни в коем случае не вижу настроений, которые могут загнать нас в какой-то тупик. Мы очень много голов забивали на выезде, бывали в тяжелых ситуациях, играли при большой аудитории. Поэтому то, что здесь правильно сказано — это была первая часть. А вторая будет в Польше.

– Драгун важный игрок для БАТЭ: часто подключается из глубины поля и забивает, как и сегодня. Может ли его потеря сыграть ключевую роль в ответном поединке? И каковы шансы на участие в нем у Филипенко?

– Да, Драгун нам не поможет в Польше. А перспективы выхода на поле Филипенко в ответной игре, повторюсь, прояснятся завтра. Но даже отсутствие лидеров неприятно с одной стороны. С другой – у сильных и опытных команд, которой мы и являемся, их есть кем заменить. И я уверен, что без потери в качестве, – сказал Бага.