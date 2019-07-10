|
Сергей Гуренко: «Мы не оправдываем доверие болельщиков, но все поменяется. Я в этом уверен»
11.07.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча с «Лиепаей».
- Первая игра на выезде – это плюс или без разницы?
– 50 на 50. Все точно так же. Единственный минус, что Макса Швецова
- Много болельщиков ожидается из Минска завтра. Для команды, я думаю, это плюс.
– Значительный плюс. Поддержка ребятам нужна, и хорошо, что в этом году вернулся фан-сектор. Понятно, что мы не оправдываем их доверие, но все поменяется. Я в этом уверен, – сказал Гуренко.
”Динамо” обыграет “Лиепаю” – 2! “Париматч” вернет деньги, если первая ставка не зайдет
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)