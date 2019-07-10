Сергей Гуренко: «Мы не оправдываем доверие болельщиков, но все поменяется. Я в этом уверен»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча с «Лиепаей».

- Первая игра на выезде – это плюс или без разницы?

– 50 на 50. Все точно так же. Единственный минус, что Макса Швецова не будет , поэтому... Если мы могли бы усилиться и подписать новичков, тогда ... Но новичков надо еще подготовить, подвести. Работаем.

- Много болельщиков ожидается из Минска завтра. Для команды, я думаю, это плюс.

– Значительный плюс. Поддержка ребятам нужна, и хорошо, что в этом году вернулся фан-сектор. Понятно, что мы не оправдываем их доверие, но все поменяется. Я в этом уверен, – сказал Гуренко.