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Сергей Гуренко: «Мы не оправдываем доверие болельщиков, но все поменяется. Я в этом уверен»

11.07.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча с «Лиепаей». 

- Первая игра на выезде – это плюс или без разницы?

– 50 на 50. Все точно так же. Единственный минус, что Макса Швецова не будет, поэтому... Если мы могли бы усилиться и подписать новичков, тогда ... Но новичков надо еще подготовить, подвести. Работаем.

- Много болельщиков ожидается из Минска завтра. Для команды, я думаю, это плюс.

– Значительный плюс. Поддержка ребятам нужна, и хорошо, что в этом году вернулся фан-сектор. Понятно, что мы не оправдываем их доверие, но все поменяется. Я в этом уверен, – сказал Гуренко.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча с «Лиепаей».
 
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