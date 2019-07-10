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Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. «Динамо» Минск – «Лиепая», «Шахтер» против «Хибернианса», «Витебск» сыграет с КуПС

11.07.2019 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы стартуют три белорусских клуба. «Витебск» на выезде сыграет с КуПС, «Шахтер» против «Хибернианса», «Динамо» Минск с «Лиепаей»

Лига Европы

1-й квалификационный раунд

Первые матчи

КуПС Финляндия – Витебск Беларусь
Дата проведения
11 июля, 19.00, «Кескускенття»
Онлайн матча
Лиепая Латвия – Динамо Минск Беларусь
Дата проведения
11 июля, 20.00, «Даугава Лиепая»
Онлайн матча
Шахтер Беларусь – Хибернианс Мальта
Дата проведения
11 июля, 20.00, «Строитель»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Победа «Витебска» – 3,8, победа «Динамо» – 1,9.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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