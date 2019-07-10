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Дмитрий Бага: «Судья? Вопросы есть. В середине второго тайма можно было показывать красную карточку польскому 10-у номеру»

11.07.2019 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага подвел итог матча с «Пястом» (1:1). 

«Очень плохой первый тайм в нашем исполнении. Сложилось ощущение, будто ответственность нас придавила. В итоге выглядели зажатыми, боялись ошибиться, чем давали психологическое преимущество сопернику. Думаю, все понимают: БАТЭ способен действовать куда лучше и в обороне, и в атаке.

Считаю, после перерыва мы сумели выравнять игру. Конечно, важно было и забить. Пожалуй, ничья – результат закономерный, хотя и огорчительный для нас.

Очень жаль, что довольно рано пришлось покинуть поле Егору Филипенко. Замена любого человека на 11-й минуте негативно влияет на выполнение плана на матч, а уж если это лидер обороны... Но какого-то прям страха не возникало. Ведь Слободан Симович - опытный футболист, Женя Яблонский знает, как закрыть позицию центрального защитника. Постарались перестроиться.

Решения арбитра? Вопросы есть – в частности, по удалению Стаса Драгуна. Да и в середине второго тайма можно было показывать повторную желтую карточку польскому 10-му номеру (прим. – Дзичек). Впрочем, оценивать судейство желания нет. Каждый должен делать свою работу. Наша задача теперь – посмотреть видеозапись поединка, проанализировать случившееся. Необходимо исключать невынужденные ошибки в простых ситуациях, совершенные нами сегодня в избытке.

Впереди еще два тайма – шансы есть. История подтверждает, что БАТЭ выбирался и не из таких передряг. Придется нелегко, однако будем верить в себя и надеяться на счастливый исход», – сказал Бага.

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