|
После ничьих в первых домашних матчах БАТЭ всегда проходил дальше в еврокубках
11.07.2019 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ на «Борисов-Арене» сыграл вничью с польским «Пястом» (1:1).
Сезон- 2011/12. Плей-офф квалификации ЛЧ
Сезон-2012/13. 3 раунд квалификации ЛЧ
Сезон-2014/15. 2 раунд квалификации ЛЧ
Сезон-2017/18. 2 раунд квалификации ЛЧ
Сезон- 2017/18. Плей-офф квалификации ЛЕ
Сезон-2018/19. 2 раунд квалификации ЛЧ
Ответная игра состоится 17 июля.
БАТЭ пройдет «Пяст» – 1,5. Если первая ставка неудачная, то «Марафон» вернет деньги
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)