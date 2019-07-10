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После ничьих в первых домашних матчах БАТЭ всегда проходил дальше в еврокубках

11.07.2019 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ на «Борисов-Арене» сыграл вничью с польским «Пястом» (1:1).
 
Отметим, что за последние 10 лет БАТЭ шесть раз в еврокубковых отборах играл вничью в первой игре на своем стадионе, после чего всегда проходил дальше по турниру.

Сезон- 2011/12. Плей-офф квалификации ЛЧ
БАТЭ – «Штурм» (Австрия) – дома 1:1, в гостях – 2:0.

Сезон-2012/13. 3 раунд квалификации ЛЧ
БАТЭ – «Дебрецен» (Венгрия) – 1:1 дома, 2:0 в гостях.

Сезон-2014/15. 2 раунд квалификации ЛЧ
БАТЭ – «Скендербеу» (Албания) – 0:0 дома, 1:1 в гостях.

Сезон-2017/18. 2 раунд квалификации ЛЧ
БАТЭ – «Алашкерт» (Армения) – дома 1: 1, в гостях 3:1

Сезон- 2017/18. Плей-офф квалификации ЛЕ
БАТЭ – «Александрия» (Украина) – дома 1:1, в гостях 2:1

Сезон-2018/19. 2 раунд квалификации ЛЧ
БАТЭ – ХИК (Финляндия) – 0:0 дома, 2:1 в гостях

Ответная игра состоится 17 июля.

БАТЭ пройдет «Пяст» – 1,5. Если первая ставка неудачная, то «Марафон» вернет деньги

 
 
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В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ на «Борисов-Арене» сыграл вничью с польским «Пястом» (1:1).
 
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