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Толопило подписал двусторонний контракт с минским «Динамо»

11.07.2019 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Никита Толопило подписал двусторонний контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. 

В прошлом сезоне 19-летний сыграл 42 матча за «молодежку»: процент отраженных бросков — 89,1%. В плей-офф Толопило сыграл 4 поединка против «Юности» (86,3%). 

Также Толопило участвовал в двух юношеских и двух молодежных чемпионатах мира. 

Отметим, что прошлым летом голкипер уже проходил просмотр в «Динамо».

Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.

 
 
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Вратарь Никита Толопило подписал двусторонний контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
 
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