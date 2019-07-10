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Толопило подписал двусторонний контракт с минским «Динамо»
11.07.2019 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь Никита Толопило подписал двусторонний контракт с минским «Динамо»,
В прошлом сезоне 19-летний сыграл 42 матча за «молодежку»: процент отраженных бросков — 89,1%. В плей-офф Толопило сыграл 4 поединка против «Юности» (86,3%).
Также Толопило участвовал в двух юношеских и двух молодежных чемпионатах мира.
Отметим, что прошлым летом голкипер уже проходил просмотр в «Динамо».
Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.
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