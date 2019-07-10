Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Никита Толопило подписал двусторонний контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 19-летний сыграл 42 матча за «молодежку»: процент отраженных бросков — 89,1%. В плей-офф Толопило сыграл 4 поединка против «Юности» (86,3%).

Также Толопило участвовал в двух юношеских и двух молодежных чемпионатах мира.

Отметим, что прошлым летом голкипер уже проходил просмотр в «Динамо».