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Гол Янсане в ворота «Славии» стал лучшим в 14-м туре чемпионата Беларуси. Лучшим сэйвом признано спасение Сороко

11.07.2019 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АБФФ провела голосование за лучший гол 14-го тура чемпионата Беларуси.

Наибольшее количество голосов получил гол нападающего «Ислочи» Момо Янсане на 55-й минуте встречи против «Славии».

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Лучшим сэйвом признано спасение вратаря «Дняпро» Артема Сороко в матче против «Торпедо-БелАЗ».

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