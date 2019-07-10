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Гол Янсане в ворота «Славии» стал лучшим в 14-м туре чемпионата Беларуси. Лучшим сэйвом признано спасение Сороко
11.07.2019 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ провела голосование за лучший гол 14-го тура чемпионата Беларуси.
Наибольшее количество голосов получил гол нападающего «Ислочи» Момо Янсане на 55-й минуте встречи против «Славии».
Подробную статистику футболиста можно посмотреть
Лучшим сэйвом признано спасение вратаря «Дняпро» Артема Сороко в матче против «Торпедо-БелАЗ».
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