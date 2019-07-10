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Сергей Ясинский: «Покрытие у финнов самое плохое из всех, которые могли бы быть. Сверхмягкое, проваливается под ногой»

11.07.2019 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал о предстоящем матче с «КуПС». 

– Дорога была довольно длительной, но комфортной и быстрой. Надеюсь, это не очень скажется. Как один мой старый знакомый тренер говорил: каждые сто километров — это пять минут игры. На пять минут команда будет меньше играть во время матча. На эту тему можно долго рассуждать, но все нормально.

- Играем на синтетике. Она достаточно мягкая. Что скажете?

– Безусловно, это повлияет. Потому что для хозяев это привычное покрытие, для нас — не очень привычное. Оно самое плохое из всех, которые могли бы быть. Сверхмягкое, проваливается под ногой... Лишняя нагрузка. Это как играть на песке.

- Что вы думаете по поводу предстоящего матча?

– Мы максимально мотивированы. Хочется надеяться, что наших сил хватит на приемлемый результат. Напомню, что поединок состоит из двух раундов, и нам не обязательно побеждать в гостях любой ценой. Хотя к виктории будем очень стремиться. Мы готовы к бою, – сказал Яинский.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал о предстоящем матче с «КуПС».
 
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