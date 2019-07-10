БАТЭ сыграл вничью с «Пястом» в квалификации Лиги чемпионов

Источник материала: Полымя

10 июля на «Борисов-Арене» прошел матч первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов между белорусским БАТЭ и польским «Пястом». Борисовчане, проигрывая по ходу встречи, смогли добыть ничью, но при этом лишились своего главного «оружия». В концовке встречи красную карточку получил Станислав Драгун.





Поляки открыли счет на 35-ой минуте – на добивании головой сыграл Петр Паржишек. Белорусы смогли сравнять счет лишь в середине второго тайма, спасителем стал Станислав Драгун. Вскоре полузащитник, «висевший» на желтой карточке, грубо нарушил правила на Патрике Соколовском – перед Драгуном зажегся красный свет. В Польше Станислав сыграть не сможет.

Выездная встреча БАТЭ с «Пястом» намечена на 17 июля в польской Гливице. С учетом правила выездного гола, в ответном матче поляки будут считаться фаворитами. Белорусам обязательно нужно забивать!