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Мильчаков, Степанов и еще 6 игроков подписали пробные контракты с минским «Динамо»
11.07.2019 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
Мильчаков выступал за «Динамо» еще в чемпионате Беларуси – с 2003 по 2006 год. Затем вернулся в ряды «зубров» уже в КХЛ (2013-16), сыграв 46 матчей, в том числе 4 – в Кубке Гагарина. После «Динамо» голкипер провел два сезона в
Роман Дюков (1995) тоже прежде выступал в минском «Динамо» – в сезоне-2016/17 защитник поучаствовал в 20 матчах, отметился одним ассистом при -4. Из КХЛ Дюков перебрался в
Роман Достанко (1994) минувший сезон провел в солигорском
Андрей Павленко (2000) два последних сезона провел в Edmonton Oil Kings (WHL). В минувшем чемпионате сыграл в регулярке 58 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков с показателем полезности +2. В плей-офф — 13 матчей, 1+4, +0. Также хоккеист выступал за молодежную сборную Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе.
Для Андрея Степанова этот сезон может стать уже шестым для нападающего в стане «»
Александр Матерухин (1981) провел в «Динамо» пять сезонов. Причем самым успешным для него оказался год при
Артем Волков (1985) провел в «Динамо» уже четыре сезона, в том числе предыдущий. В чемпионате-2018/19 на его счету 60 матчей и 4 (2+2) очка.
Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.
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