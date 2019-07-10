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Мильчаков, Степанов и еще 6 игроков подписали пробные контракты с минским «Динамо»

11.07.2019 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» сообщило о подписании просмотровых контрактов с рядом игроков: с Дмитрием Мильчаковым, Романом Дюковым, Романос Достанко, Андреем Павленко, Виктором Масилевичем, Андреем Степановым, Александром Матерухиным и Артемом Волковым.

Мильчаков выступал за «Динамо» еще в чемпионате Беларуси – с 2003 по 2006 год. Затем вернулся в ряды «зубров» уже в КХЛ (2013-16), сыграв 46 матчей, в том числе 4 – в Кубке Гагарина. После «Динамо» голкипер провел два сезона в «Юности» и вновь оказался у нас на просмотре, но с целью получения игровой практики отправился в чешскую «Пльзень». Там в 11 матчах отразил 90% бросков.

Роман Дюков (1995) тоже прежде выступал в минском «Динамо» – в сезоне-2016/17 защитник поучаствовал в 20 матчах, отметился одним ассистом при -4. Из КХЛ Дюков перебрался в ВХЛ, где играл в «Сарыарке» из Караганды, усть-каменогорском «Торпедо» и тольяттинской «Ладе».

Роман Достанко (1994) минувший сезон провел в солигорском «Шахтере». В 45 матчах «регулярки» игрок обороны набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности +13. В плей-офф на его счету еще 16 поединков и 5 (3+2) баллов при +4.

Андрей Павленко (2000) два последних сезона провел в Edmonton Oil Kings (WHL). В минувшем чемпионате сыграл в регулярке 58 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков с показателем полезности +2. В плей-офф — 13 матчей, 1+4, +0. Также хоккеист выступал за молодежную сборную Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе.

Виктор Масилевич (2000) защищал цвета команды U-20. В регулярке экстралиги сыграл 53 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков.

Для Андрея Степанова этот сезон может стать уже шестым для нападающего в стане «»Динамо». В сезоне-2018/19 хоккеист сыграл в 38 матчах, в которых набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности -3.

Александр Матерухин (1981) провел в «Динамо» пять сезонов. Причем самым успешным для него оказался год при Крэйге Вудкрофте: 39 (22+17) очков в 63 встречах. В предыдущем чемпионате хоккеист играл в ВХЛ, выступая за «Югру». В 49 матчах отметился 35 (12+23) баллами с отличным показателем полезности +18.

Артем Волков (1985) провел в «Динамо» уже четыре сезона, в том числе предыдущий. В чемпионате-2018/19 на его счету 60 матчей и 4 (2+2) очка.  

Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.

 
 
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Минское «Динамо» сообщило о подписании просмотровых контрактов с рядом игроков: с Дмитрием Мильчаковым, Романом Дюковым, Романос Достанко, Андреем Павленко,...
 
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