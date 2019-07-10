Джефф Плэтт: «Лукашенко в раздевалке сказал: «Если не забьет – больше его в сборной не будет». Я был немного в шоке» 

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Джефф Плэтт, признанный лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19 рассказал о визите президента Беларуси Александра Лукашенко в раздевалку команды на ЧМ-2014.

– Ты когда-нибудь общался с Александром Лукашенко?

– Очень коротко. На чемпионате мира в Минске перед одним из матчей он зашел в нашу раздевалку. Пообщался с командой, а когда увидел меня, сказал: «Если не забьет – больше его в сборной не будет». Понятно, президент пошутил, хотя я сразу был немного в шоке и ничего не ответил, – сказал Плэтт.