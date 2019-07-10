Симона Халеп и Серена Уильямс вышли в финал Уимблдона

Источник материала: БелТА

Симона Халеп. Фото организаторов турнира

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла в двух партиях украинку Элину Свитолину и впервые в карьере сыграет в финале Уимблдона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Лондоне продлился немного более часа. Украинка не смогла справиться с мощными ударами экс-первой ракетки мира и допускала много ошибок.

Счет игры был 6:1, 6:3 в пользу Симоны Халеп, которая впервые вышла в финал этого турнира. Ранее ее лучшее достижение - выход в полуфинал Уимблдона пятилетней давности.

Соперницей Симоны Халеп в решающем поединке станет легендарная американка Серена Уильямс, столь же легко расправившаяся в своем матче с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой - 6:1, 6:2.





























Среди белорусских теннисисток на кортах в Лондоне наиболее высокого результата ранее добивалась Виктория Азаренко, которая в 2011 и 2012 годах выходила в полуфинал турнира.-0-

Фото организаторов турнира