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Белоруска Кристина Тимановская завоевала золото в беге на 200 м на Универсиаде в Неаполе

11.07.2019 21:54 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белоруска Кристина Тимановская завоевала золото в беге на 200 м на Универсиаде в Неаполе
Кристина Тимановская. Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Кристина Тимановская завоевала золотую медаль в беге на 200 м на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном забеге одна из лучших спринтеров выступала на пятой дорожке. Кристина Тимановская уверенно пробежала заключительные 100 м после выхода из виража и финишировала с результатом 23,00 сек. - лучший результат бегуньи в текущем сезоне. Второе место заняла Джессика-Бьянка Вессоли из Германии - 23,05 сек., а на третьем месте ее соотечественница Лиза Кваие - 23,11 сек.

Золотая медаль Кристины Тимановской - третья в копилке студенческой сборной Беларуси. Ранее пловец Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м баттерфляем, а гимнаст Егор Шарамков стал вторым в опорном прыжке.

Участие в летней Универсиаде, которая проходит 3-14 июля, принимают около 8 тыс. атлетов из 170 стран, разыгрываются 222 комплекта медалей. На летней Универсиаде 2017 года в китайском Тайбэе белорусские спортсмены завоевали девять наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Кристина Тимановская завоевала золотую медаль в беге на 200 м на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе, сообщает...
 
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