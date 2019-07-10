Белоруска Кристина Тимановская завоевала золото в беге на 200 м на Универсиаде в Неаполе

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Кристина Тимановская. Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Кристина Тимановская завоевала золотую медаль в беге на 200 м на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном забеге одна из лучших спринтеров выступала на пятой дорожке. Кристина Тимановская уверенно пробежала заключительные 100 м после выхода из виража и финишировала с результатом 23,00 сек. - лучший результат бегуньи в текущем сезоне. Второе место заняла Джессика-Бьянка Вессоли из Германии - 23,05 сек., а на третьем месте ее соотечественница Лиза Кваие - 23,11 сек.

Золотая медаль Кристины Тимановской - третья в копилке студенческой сборной Беларуси. Ранее пловец Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м баттерфляем, а гимнаст Егор Шарамков стал вторым в опорном прыжке.

Участие в летней Универсиаде, которая проходит 3-14 июля, принимают около 8 тыс. атлетов из 170 стран, разыгрываются 222 комплекта медалей. На летней Универсиаде 2017 года в китайском Тайбэе белорусские спортсмены завоевали девять наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.-0-