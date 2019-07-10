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«Лиепая» – «Динамо». Фатаи не забил пенальти в концовке при счете 1:1

11.07.2019 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» сыграло вничью с «Лиепаей» (1:1).

Отметим, что команда Сергея Гуренко уступала по ходу матча 0:1. На 88-й минуте встречи Никита Капленко сравнял счет, а спустя несколько минут «Динамо» получило шанс пробить пенальти. Однако удар Кехинде Фатаи с 11-метровой отметки парировал вратарь.

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В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» сыграло вничью с «Лиепаей» (1:1).«Лиепая» – «Динамо».
 
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