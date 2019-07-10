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Сергей Ташуев: «Думал, что «Хибернианс» сильнее»

11.07.2019 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Хиберниансом» (1:0) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– Не самая простая игра.

– Первый тайм сыграли неправильно. Абсолютно не то, что тренировали. Сбились на длинные передачи, на диагональные. Мы как ни странно играли не в свой футбол. Почему – не знаю. В перерыве я, конечно, достаточно строго на это указал команде. Что надо играть в свою игру.

Во втором тайме перестроились и начали играть более правильно. Замены усилили игру. К сожалению, не забили больше одного гола.

– Такую ли игру ожидали от соперника?

– Честно говоря, я думал, что сильнее команда.

– 1:0 – на сколько это хороший и приемлемый результат?

– На ноль сзади – хорошо. А один гол – это преимущество. Ясно, что все впереди, но… Я думаю, что мы больше должны выигрывать. Но, к сожалению, так сложилось. Думаю, что ответный матч мы проведем более качественно.

– Почему решили перенести матч в чемпионате против «Городеи»?

– У нас очень жесткий график. Мы уже играем два месяца без пауз. И у нас обойма примерно одна и та же, – сказал Ташуев в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Хиберниансом» (1:0) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
 
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