Сергей Ковальчук: «Минское «Динамо» может больше, чем просто выйти в плей-офф КХЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси рассказал о взаимосвязи результатов и финансирования минской команды КХЛ.

«Уменьшение бюджета минского «Динамо»? Это нормально: что команда заслужила по итогам прошлого года, то и получила. А вот ожидания от клуба нужно в полтора раза увеличить. Они должны понимать, что бюджет зависит от результата, а не наоборот.

Что касается задачи на сезон, выход в плей-офф никто не отменял. Но мне кажется, этого мало, нужно двигаться дальше. От новых людей в «Динамо» ждем конкретного результата, те изменения, которые произошли, дадут позитивный импульс», – цитирует Ковальчука hockey.by со ссылкой на «Беларусь 5» .

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