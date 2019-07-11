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Юрий Ковалев: «Хибернианс» – простая команда. Ничем не удивили»

11.07.2019 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Шахтера» Юрий Ковалев после победы над «Хиберниансом» (1:0) рассказал о матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– Первый тайм оказался непростым. Мы много суетились и действовали как-то необдуманно. Но второй тайм провели достойно и полностью переиграли соперника. Жалко, что только один гол забили. Это хорошо, но немного маловато.

– Что скажешь о «Хиберниансе»?

– Простая команда. Мальтийцы ничем не удивили.

– Как думаешь, в ответном матче они будут играть так же?

– Им надо отыгрываться – может, дома все-таки больше пойдут в атаку, а не будут таким количеством сидеть сзади?

– Правый фланг ты вскрывал не раз — и добился своего.

– В первом моменте, когда Валера Громыко не попал, тоже ему выкатывал. Хорошо, что со второго все получилось.

– Что случилось в концовке, когда ты довольно долго лежал на газоне и даже ушел за бровку, прихрамывая?

– Да что-то ударили – голеностоп подвернул… Побаливает, сейчас с доктором посмотрим, что там. Но, думаю, все будет нормально, – сказал Ковалев.

Видео гола Громыко

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Полузащитник «Шахтера» Юрий Ковалев после победы над «Хиберниансом» (1:0) рассказал о матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
 
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