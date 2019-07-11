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Сергей Гуренко: «Может быть, это действительно лучше, чем 2:1. Зато на следующую игру расслабленными не выйдем»

12.07.2019 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал ничью с «Лиепаей» (1:1) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– Сергей Витальевич, вот закончился матч. Скажите, что сейчас у вас на душе?

– Да ничего. Отыграли первый тайм, надо теперь готовиться ко второму, вообще никаких других мыслей. Перед нами и новая задача – восстановление перед матчем с «Динамо-Брест». Надо плотно работать, вы сами видите обрез людей. Мы используем все возможности, какие только есть. По моему мнению, пока из ребят мы достаем максимум.

– Можно ли назвать Фатаи штатным «пенальтистом» в команде или были другие варианты?

– В этом вопросе я сторонник подхода «кто лучше чувствует». Сомнения были, конечно, потому как Фатаи отыграл весь матч. Возможно, надо было делать ставку на Билонога… При мне Фатаи всегда забивал. Да, сегодня не вышло. Но мы команда и то, что произошло сейчас, возможно, должно было произойти. В прошлом году мы на выезде 2:0 выиграли, а затем дома 1:2 проиграли. Может быть, это наоборот послужит дополнительной мотивацией для парней.

– Сегодня снова два центральных защитника сыграли, как считаете, насколько такая тактика у команды получилась?

– Ну у нас были варианты «опустить» вниз Капленко, но тогда потеряли бы в опорной зоне. Мы знали, что самые сильные стороны – индивидуальное мастерство крайних нападающих, 78 и 88 номеров, поэтому была установка сыграть с ними поплотнее, не дать им разбежаться. В начале не разобрались, как видите. Но в этом и проявляется мастерство – в умении брать мяч, когда выходишь один на один.

– Второй тайм получился намного лучше первого. Как думаете, почему?

– Во-первых, соперник к этому времени уже «подсел». Понятно, что первый тайм они оборонялись очень организованно: центр был перекрыт, поэтому единственная возможность виделась только через фланги. Одному Фатаи было сложно в борьбе с центральными защитниками. Затем, когда добавили Вергейчика – немного все улучшилось. Но повторюсь, очень многое в футболе решает индивидуальное мастерство. И какие бы ты схемы не отрабатывал, что бы не наигрывал, но если человек не способен один на один обыгрывать, попадать, простреливать по воротам, то, конечно, будут вопросы. В целом, задача пока – пройти, а дальше будет недельный цикл для дальнейшей подготовки и анализа. И там, надеюсь, сможем заявить новичков.

– Как готовились к игре, просматривали ли матчи «Лиепаи»? Чем-то поразила, что-то новое увидели?

– Нет, увидели абсолютно то, что ожидали. Единственное – сегодня они сыграли в два опорных, а до этого играли в одного. А так, все то, что упоминал: индивидуальное мастерство игроков, которых, чтобы побеждать, надо лишать пространства. 

– Было около 5 пасов с правого фланга в зону левого полузащитника, а там каждый раз никого не оказывалось.

– А это и есть уже много раз упомянутое индивидуальное мастерство – доставить мяч в нужную точку. Он постоянно перелетал, да, но мне очень сложно сегодня что-то предъявлять ребятам, потому что они действительно старались.

– В целом, вы довольны результатом?

– Как сказать… Может быть, это действительно лучше, чем 2:1. Зато на следующую игру расслабленными не выйдем, будем понимать, что надо играть в футбол.

– С возвращением Швецова защита поменяется?

– Я думаю, скорость добавится как минимум. К остальным защитникам у меня в принципе нет претензий, они себя полностью отдают, – сказал Гуренко.

«Лиепая» – «Динамо». Фатаи при счете 1:1 не забил пенальти в концовке

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал ничью с «Лиепаей» (1:1) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
 
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