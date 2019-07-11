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Sport.es: «Барселона» еще не выплатила 120 млн евро за Гризманна

12.07.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» по-прежнему ведет работу над трансфером нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. 

В «Барсе» опровергли информацию о совершении платежа, необходимого для активации опции выкупа француза за 120 миллионов евро, сообщает Sport.es со ссылкой на источник в клубе.

Каталонцы все еще работают над оформлением сделки и планируют объявить о переходе в ближайшее время. 

Ранее сообщалось, что «Барселона» выкупит Гризманна в пятницу утром.

 
 
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«Барселона» по-прежнему ведет работу над трансфером нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
 
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