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Sport.es: «Барселона» еще не выплатила 120 млн евро за Гризманна
12.07.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Барселона» по-прежнему ведет работу над трансфером нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
В «Барсе» опровергли информацию о совершении платежа, необходимого для активации опции выкупа француза за 120 миллионов евро, сообщает Sport.es со ссылкой на источник в клубе.
Каталонцы все еще работают над оформлением сделки и планируют объявить о переходе в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Барселона» выкупит Гризманна в пятницу утром.
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«Барселона» по-прежнему ведет работу над трансфером нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
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