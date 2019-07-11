Sport.es: «Барселона» еще не выплатила 120 млн евро за Гризманна

Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» по-прежнему ведет работу над трансфером нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

В «Барсе» опровергли информацию о совершении платежа, необходимого для активации опции выкупа француза за 120 миллионов евро, сообщает Sport.es со ссылкой на источник в клубе.

Каталонцы все еще работают над оформлением сделки и планируют объявить о переходе в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выкупит Гризманна в пятницу утром.