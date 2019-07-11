Сергей Ташуев: «Если получится, то дай бог и 22-го игру перенесем. Главное сейчас пройти «Хибернианс»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Хиберниансом» (1:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

– Первый тайм сыграли не в своем стиле. Это был какой-то антифутбол. Передачи, диагонали, борьба, суета. Ребята зажались, возможно перегорели и возможно мы не угадали с составом. Да, давление было, атаки были, но игры не было. В перерыве достаточно строго указали. У нас есть свой стилевой футбол с владением зон, а не бить куда-то в борьбу и толкаться с большими мужчинами. Команда соперников крупная.

Во втором тайме стали более осмысленно играть, замены усилили игру. Самое главное перестроились, стали играть в футбол, который мы хотим. И гол забили стилевой, что наигрываем всегда. К сожалению, одного гола мало, хотя моменты были. Соперник отбивался, больше тянул время. Довольны что ноль сзади, недовольны что всего один гол забили.

– Обе замены оправдали ваши ожидания?

– Да. Потому что Володя не вошел в игру как надо, надо было давление усилить за счет Януша. Что и получилось: возил, оттягивал на себя, мяч сбрасывал партнерам, моменты имел. А Макс все-таки не готов после травмы, сейчас в общей группе, до этого работал с реабилитологом. Словесный опрос его говорил, что все хорошо, все нормально, к сожалению тренировочный режим немножко не такой, в игру немножко не попал.

– Сегодня соперник играл исключительно от обороны. Активизировались лишь в конце матча. Как вы считаете, во втором матче тоже будете играть первым номером?

– Во-первых, мы будем играть первым номером. Но я вообще не использую этот термин, вы меня немножко сбили. Я никогда не говорю, первый номер, второй номер. У нас есть своя структура игры, свой стиль игры, в атаку, как обычно. Подальше от своих ворот, потому что большие нападающие. Ничего менять не будем, хотя нюансы некоторые учтем, а так будем играть в свою игру. Будем забивать и не пропускать.

– Балановича нет в заявке. У него травма?

– Что-то случилось с ним в прошлом году в Польше (смеется). У него две игры дисквалификации. Второй матч, тоже не попадет в протокол никак. У меня история была в «Анжи», когда удалили вратаря, а ко мне подошли, и журналист спрашивает: «почему его заменили?». На всю страну. Я так: «не понял».

– Перенос матча с «Городеей» связан с тем, чтобы разгрузить как-то футболистов?

– Ну, мы сидим, когда считаем наши матчи, что мы играем. За 24 дня 6 матчей. Одной и той же обоймой, дозаявок еще нет. Кто-то играет на уколах. Поэтому через два дня, представьте, сыграть с «Городеей». И очень непростая команда. А через еще два или три дня еще лететь на Мальту. Там уже сложно было бы. Но конечно мы довольны, что перенесли, надо немножко отдохнуть, восстановиться, работать спокойно. Май прошли. Очень жесткий май с кубком и еще кубок один сыграли со «Смолевичами». Может, сегодня есть и такое, что команда устала не физически, а ментально. Мозги устают, нет свежести мысли, восприятия. Поэтому, возможно, сегодня и игра ласкутной получилась. Конечно, нужна пауза. Если получится, то дай бог и 22-го игру перенесем. Главное сейчас пройти «Хибернианс», – сказал Ташуев.