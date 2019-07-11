II Европейские игры. Богатое наследие форума

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











В пресс-центре БелТА состоялась пресс-конференция, участники которой рассказали о богатом наследии

недавно завершившегося мультиспортивного форума, приобретенном страной-организатором опыте

и положительных спортивных результатах,

продемонстрированных хозяевами соревнований.

По мнению первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси и шефа миссии белорусской спортивной делегации на II Европейских играх Вячеслава Дурнова, мероприятие в Минске удалось, несмотря на то, что в стране событие такого масштаба проводилось впервые:

— Не было допущено никаких срывов. Для гостей и участ-ников такая работа осталась незаметной, и они чувствовали себя комфортно. Касается это организации, проживания, питания. Всем атлетам и тренерам были созданы качественные условия для выполнения стоящих перед ними задач. Государственные органы, ведомства, которые принимали участие в организации мероприятий, подошли к вопросу очень серьезно. Четко отработал Республиканский организационный комитет, разбирая каждый вопрос до мелочей. Как итог, соревнования прошли на высоком организационном уровне.

Также представитель Минспорта отметил, что иностранные эксперты из числа руководителей и сотрудников международных федераций по видам спорта обратили внимание, что Беларусь очень ответственно подошла к проведению Игр. Причем благодарственные и поздравительные письма от них продолжают поступать.

Кроме того, что наши спортсмены завоевали 69 медалей по итогам состязаний белорусами завоеваны две лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Необходимые условия выполнили Юрий Щербацевич (в пулевой стрельбе) и копьеметательница Татьяна Холодович (в легкой атлетике).

Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов подробно рассказал о наследии мультиспортивного форума для Минска и Беларуси:

— За год до II Европейских игр был сдан в эксплуатацию после масштабной реконструкции Национальный олимпийский стадион «Динамо». Как бы «за кадром» остались несколько объектов, которые Беларусь получила благодаря проведению II Европейских игр. Среди них — Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворец гимнастики), в котором тренировались белоруски, неоднократно поднимавшиеся на пьедестал. Серьезная модернизация затронула РЦОП «Стайки».

Спортивное оборудование, которое закупалось ко II Европейским играм, останется на тех объектах, где проводились соревнования. В целом, база всех задействованных во время форума объектов обновилась и также станет инвестицией в большой спорт на годы вперед. Город-организатор Игр получил более 300 новых автобусов и электробусов. Обновились автопарки областных транспортных организаций.

Одним из наиболее осязаемых результатов является модернизация Студенческой деревни, которая во время II Европейских игр использовалась как Деревня спортсменов. Наряду со сдачей новых площадей и ремонтом имевшегося жилого фонда, здесь появились новый стадион и новая поликлиника для студентов и жителей микрорайона. Еще одним важным объектом наследия станет капитальное строение, которое временно использовалось для организации питания официальных участников Игр. Вскоре здесь будут обустроены, как и планировалось, спортивные залы.

К основной части нематериального наследия Анатолий Котов отнес и колоссальный опыт, приобретенный всей командой. Этот логический ряд продолжает «армия» волонтеров из 8700 человек. Лучшие из лучших отправятся в следующем году на чемпионат Европы по футболу.

«НН».