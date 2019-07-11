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Сергей Ясинский: «Две грубейшие ошибки в обороне стоили нам двух пропущенных мячей. Надо отдать должное КуПС – наказали нас умело»
12.07.2019 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал поражение от КуПС (0:2) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
– Сегодня было очень много тактической борьбы. Тренерской дуэли. Не могу сказать, что хозяева нас превосходили на голову в каких-то компонентах игры. Хотя очень сильно было заметно, что в единоборствах, особенно в первом тайме, они чувствовали себя намного увереннее. Много их выигрывали и из-за этого у нас не держался мяч, и инициатива была у КуПС. Но на самом деле не так много было создано голевых моментов.
А вот во втором тайме две грубейшие ошибки в обороне
– Ваш план на игру удался?
– Безусловно, нет. Потому что мы пропустили два мяча. Он очень хорошо работал в первом тайме, но во втором, к сожалению, грубейшие тактические ошибки в обороне привели к пропущенным мячам.
– Каким будет следующий матч в четверг в Витебске?
– Он будет совершенно другим. И стратегия, и тактика наша будет направлена на то, чтобы нивелировать разницу в счете. Поэтому, естественно, нам придется атаковать много. Я уже думаю над этим. КуПС умеет обороняться. Хорошо это делает, у команды классные футболисты, которые могут это делать. Придется поработать над этим вопросом, –
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Сергей Ясинский: «Две грубейшие ошибки в обороне стоили нам двух пропущенных мячей. Надо отдать должное КуПС – наказали нас умело»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал поражение от КуПС (0:2) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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