Алексей Бага: «Самый больной вопрос, который не дает покоя: почему ты так провели первый тайм?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после первого матча квалификации Лиги чемпионов с «Пястом» (1:1) проанализировал неудачный для команды первый тайм.

– Почему против «Пяста» команде не удался первый тайм? Соотношение ударов до перерыва – всего один у Стасевича против десяти у поляков...

– Для меня тоже загадка, отчего он получился невыразительным. Зажатость, обилие брака – и неагрессивная игра с минимумом взаимодействий впереди. Немного успокоюсь, пересмотрю матч и пообщаюсь с ребятами. Кроме своего взгляда, хочу услышать их: что такого они увидели в сопернике до перерыва? А пока это самый больной вопрос, который до сих пор не дает мне покоя: почему мы так провели первый тайм?

– Вся команда психологически долго отходила от травмы Филипенко. Или показалось?

– Потеря любого игрока, да еще в самом начале, не проходит бесследно. А здесь лидер команды, харизматичный футболист – и к тому же центральный защитник. Конечно, это не могло не сказаться, хотя у нас есть кому закрыть позицию: в оборону опустился Яблонский, Симович вышел в опорную зону. Почву из-под ног травма Егора не выбила. Но все-таки вынужденная замена сразу после стартовой десятиминутки – в еврокубках, которых ждешь с особым нетерпением... Долго к этому идешь, видишь практически полный стадион, и тут... Очень неприятный момент, – сказал Бага.