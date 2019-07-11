|
Белорусский хавбек Медведь стал игроком «Ростова»
12.07.2019 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
19-летний белорусский полузащитник Владимир Медведь подписал контракт с «Ростовом».
Футболист провел за «Слуцк» в этом сезоне четыре матча. Ранее хавбек выступал за «Динамо» Брест, «Нафтан» и «Славию».
Является воспитанником минского «Динамо», в 17 лет дебютировал в чемпионате Беларуси.
«Приветствуем Владимира в «Ростове» и желаем ему яркой игры в составе нашей команды!» – говорится в сообщении клуба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19-летний белорусский полузащитник Владимир Медведь подписал контракт с «Ростовом».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)