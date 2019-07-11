Белорусский хавбек Медведь стал игроком «Ростова»

Источник материала: Tribuna.com

19-летний белорусский полузащитник Владимир Медведь подписал контракт с «Ростовом».

Футболист провел за «Слуцк» в этом сезоне четыре матча. Ранее хавбек выступал за «Динамо» Брест, «Нафтан» и «Славию».

Является воспитанником минского «Динамо», в 17 лет дебютировал в чемпионате Беларуси.

«Приветствуем Владимира в «Ростове» и желаем ему яркой игры в составе нашей команды!» – говорится в сообщении клуба.