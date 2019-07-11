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Тренер «Лиепаи» Зунтнер: «Чувствую, что мы можем пройти минское «Динамо»

12.07.2019 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ассистент главного тренера «Лиепаи» Марек Зунтнер поделился мнением о ничьей с минским «Динамо» (1:1) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Концовка матча чуть на стала переломной в игре. Мы думали, что забьем второй гол гостям, но в итоге чуть не пропустили с пенальти. Но благодаря нашему вратарю едем в Минск с надеждой.

Мы сегодня хотели победить «Динамо», но и ничьей я доволен. Да, были хорошие эпизоды у нас, которые мы должны были использовать, но нам не повезло. В целом, довольно хороший и эмоциональный матч. Главное, что интрига жива.

Я чувствую, что мы можем пройти «Динамо».  Необходимо компактно сыграть в обороне и использовать моменты в атаке. Это будет сложно так как «Динамо» будет низко опускаться к своим воротам, но все будет зависеть от нас», – сказал Зунтнер.

Ответный матч «Динамо» – «Лиепая» пройдет 18 июля на стадионе «Динамо».

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ассистент главного тренера «Лиепаи» Марекс Зунтнер поделился мнением о ничьей с минским «Динамо» (1:1) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
 
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