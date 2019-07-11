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Крауч завершил карьеру

12.07.2019 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч завершил карьеру.

«После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста! Наша прекрасная игра дала мне все.

Я так благодарен всем, кто помог мне попасть туда и оставаться там столь долгое время», – написал Крауч в твиттере.

 
 
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч завершил карьеру.
 
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