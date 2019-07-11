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Крауч завершил карьеру
12.07.2019 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший нападающий
«После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста! Наша прекрасная игра дала мне все.
Я так благодарен всем, кто помог мне попасть туда и оставаться там столь долгое время», – написал Крауч в твиттере.
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч завершил карьеру.
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