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Полузащитник КуПС Пеннанен: «Мы были готовы и знали, как играет «Витебск» »
12.07.2019 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник КуПС Петтери Пеннанен прокомментировал победу над «Витебском» (2:0) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Мы были готовы и знали, как играет соперник. Команда плотно выставила 5-4-1. «Витебск» играет прямолинейно. Довольны, как сыграли сегодня. Мяч был под нашим контролем. Но на следующей неделе нам нужно все-таки улучшать свою игру и сохранить хороший результат. И мы хорошо защищались.
Что касается нас, то Мурильо забил хороший первый гол, он придал нам больше уверенности. А второй гол был итогом отличной контратаки.
После матча мы напомнили в раздевалке, что это только первая часть матча. Ответная игра в Беларуси – еще более ответственный момент. У нас точно не будет легкой прогулки», – сказал Пеннанен.
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Полузащитник КуПС Петтери Пеннанен прокомментировал победу над «Витебском» (2:0) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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