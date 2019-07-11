Полузащитник КуПС Пеннанен: «Мы были готовы и знали, как играет «Витебск» »

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник КуПС Петтери Пеннанен прокомментировал победу над «Витебском» (2:0) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы были готовы и знали, как играет соперник. Команда плотно выставила 5-4-1. «Витебск» играет прямолинейно. Довольны, как сыграли сегодня. Мяч был под нашим контролем. Но на следующей неделе нам нужно все-таки улучшать свою игру и сохранить хороший результат. И мы хорошо защищались.

Что касается нас, то Мурильо забил хороший первый гол, он придал нам больше уверенности. А второй гол был итогом отличной контратаки.

После матча мы напомнили в раздевалке, что это только первая часть матча. Ответная игра в Беларуси – еще более ответственный момент. У нас точно не будет легкой прогулки», – сказал Пеннанен.