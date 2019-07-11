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Юрист Гризманна приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить отступные 120 млн евро для перехода в «Барсу»

12.07.2019 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Трансфер нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» должен быть оформлен в ближайшее время.

Юрист футболиста Севан Кариан приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить 120 миллионов евро – эта сумма прописана в контракте француза с мадридской командой в качестве отступных.

После того, как Ла Лига оформит все необходимые документы, «Барселона» сможет официально заключить соглашение с 28-летним форвардом.

Ожидается, что уже на этих выходных «Барса» представит Гризманна, а в понедельник он начнет предсезонную подготовку с командой.

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