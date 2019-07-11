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Джефф Плэтт: «У вас жарко зимой в помещениях. Топят уж слишком сильно»
12.07.2019 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси Джефф Плэтт рассказал о том, к чему в России и Беларуси никогда не привыкнет.
– Хм... Есть бытовые мелочи. Например, как жарко у вас зимой в помещениях. Я понимаю: люди боятся холода, но топят уж слишком сильно
– Самый глупый вопрос, который тебе задавали о Беларуси?
– Да их полно. В Северной Америке люди часто произносят не Минск, а Минкс – меня это особенно веселит. В Канаде и США у многих вообще странное представление об окружающем мире. Невежества хватает – наверное, дело в том, что с двух сторон океан, а до других континентов далеко, – сказал Плэтт.
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Форвард сборной Беларуси Джефф Плэтт рассказал о том, к чему в России и Беларуси никогда не привыкнет.
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