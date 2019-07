«Барселона» объявила о трансфере Гризманна. Отступные – 800 миллионов евро

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Антуан Гризманн перешел в «Барселону».

Французский форвард заключил с каталонским клубом контракт на пять лет. Ранее сообщалось, что он заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.

Трансфер обошелся сине-гранатовым в 120 миллионов евро – эта сумма была прописана в контракте 28-летнего игрока с его бывшим клубом «Атлетико» в качестве отступных.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах он забил 133 мяча.