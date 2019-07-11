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«Барселона» объявила о трансфере Гризманна. Отступные – 800 миллионов евро

12.07.2019 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Антуан Гризманн перешел в «Барселону».

Французский форвард заключил с каталонским клубом контракт на пять лет. Ранее сообщалось, что он заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.

Трансфер обошелся сине-гранатовым в 120 миллионов евро – эта сумма была прописана в контракте 28-летнего игрока с его бывшим клубом «Атлетико» в качестве отступных.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах он забил 133 мяча.

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Нападающий Антуан Гризманн перешел в «Барселону».
 
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