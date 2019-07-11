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«Атлетико» требует от «Барсы» 200 млн евро за Гризманна и может обратиться в суд
12.07.2019 17:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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Пункт, согласно которому отступные 28-летнего француза уменьшились с 200 миллионов до 120 миллионов, вступил в силу 1 июля.
В «Атлетико» считают, что
В связи с этим мадридский клуб изучает возможность судебного разбирательства.
Гризманн 15 мая
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«Атлетико» выступил с заявлением по поводу перехода нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».
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