«Атлетико» требует от «Барсы» 200 млн евро за Гризманна и может обратиться в суд

Источник материала: Tribuna.com

выступил с заявлением по поводу перехода нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».

Сегодня в офисе представитель футболиста заплатил 120 миллионов евро для расторжения контракта с мадридцами – эта сумма была прописана в договоре в качестве отступных.

Пункт, согласно которому отступные 28-летнего француза уменьшились с 200 миллионов до 120 миллионов, вступил в силу 1 июля.

В «Атлетико» считают, что согласовала условия трансфера с Гризманном до этой даты, и поэтому настаивают, что должны получить 200 миллионов.

В связи с этим мадридский клуб изучает возможность судебного разбирательства.

Гризманн 15 мая сообщил , что покидает «Атлетико». «Барселона» сегодня объявила о его переходе – спустя почти два месяца.