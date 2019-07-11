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«Атлетико» требует от «Барсы» 200 млн евро за Гризманна и может обратиться в суд

12.07.2019 17:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Атлетико» выступил с заявлением по поводу перехода нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».

Сегодня в офисе Ла Лиги представитель футболиста заплатил 120 миллионов евро для расторжения контракта с мадридцами – эта сумма была прописана в договоре в качестве отступных.

Пункт, согласно которому отступные 28-летнего француза уменьшились с 200 миллионов до 120 миллионов, вступил в силу 1 июля.

В «Атлетико» считают, что «Барселона» согласовала условия трансфера с Гризманном до этой даты, и поэтому настаивают, что должны получить 200 миллионов.

В связи с этим мадридский клуб изучает возможность судебного разбирательства.

Гризманн 15 мая сообщил, что покидает «Атлетико». «Барселона» сегодня объявила о его переходе – спустя почти два месяца.

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«Атлетико» выступил с заявлением по поводу перехода нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».
 
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