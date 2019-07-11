|
Матч КуПС – «Витебск» попал под предложения «Макслайн платит» и «Макслайн вернет»
12.07.2019 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня под предложения «Макслайн платит» и «Макслайн вернет» попал матч первого квалификационного раунда Лиги Европы КуПС – «Витебск». Об этом сообщил глава пресс-службы компании Николай Ходасевич. Напомним, «Витебск» проиграл со счетом 0:2.
Все проигрышные ставки на матч, подпадающие под предложения, будут рассчитаны «на плюс» и «на возврат».
Отметим, под бонусные предложения сегодня также попали и другие матчи Лиги Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)