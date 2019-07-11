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Матч КуПС – «Витебск» попал под предложения «Макслайн платит» и «Макслайн вернет»

12.07.2019 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня под предложения «Макслайн платит» и «Макслайн вернет» попал матч первого квалификационного раунда Лиги Европы КуПС – «Витебск». Об этом сообщил глава пресс-службы компании Николай Ходасевич. Напомним, «Витебск» проиграл со счетом 0:2.

Все проигрышные ставки на матч, подпадающие под предложения, будут рассчитаны «на плюс» и «на возврат».

Отметим, под бонусные предложения сегодня также попали и другие матчи Лиги Европы.

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Теги: Витебск
 
 
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Сегодня под предложения «Макслайн платит» и «Макслайн вернет» попал матч первого квалификационного раунда Лиги Европы КуПС – «Витебск».
 
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