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Перепехин, Мезин, Журик и Вальво вошли в тренерский штаб минского «Динамо»

12.07.2019 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В тренерский штаб минского «Динамо», помимо Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского, вошли Павел Перепехин, Андрей Мезин, Александр Журик и специалист по физподготовке Адриан Вальво, сообщает официальный сайт клуба.

Под руководством Перепехина сборная U-20 в 2014 году впервые за восемь лет вернулась в элиту. А восемнадцатилетки в 2018-м вышли в плей-офф сильнейшего дивизиона.

Мезин в двух предыдущих сезонах работал в челябинском «Тракторе».

Вальво – французский специалист по физподготовке, который на протяжении шести сезонов работал в штабе швейцарской «Лозанны». Также Вальво занимался физподготовкой национальной сборной Франции.

Журик является известным в прошлом белорусским защитником, который работал с Вудкрофтом в штабе нашей национальной сборной на чемпионате мира-2015 в Остраве. После этого он был в системе московского «Динамо» — в командах ВХЛ и МХЛ. 

Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.

 
 
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В тренерский штаб минского «Динамо», помимо Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского, вошли Павел Перепехин, Андрей Мезин, Александр Журик и специалист по...
 
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