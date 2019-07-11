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Перепехин, Мезин, Журик и Вальво вошли в тренерский штаб минского «Динамо»
12.07.2019 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В тренерский штаб минского «Динамо», помимо Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского, вошли Павел Перепехин, Андрей Мезин, Александр Журик и специалист по физподготовке Адриан Вальво,
Под руководством Перепехина сборная U-20 в 2014 году впервые за восемь лет вернулась в элиту. А восемнадцатилетки в 2018-м вышли в плей-офф сильнейшего дивизиона.
Мезин в двух предыдущих сезонах работал в челябинском «Тракторе».
Вальво – французский специалист по физподготовке, который на протяжении шести сезонов работал в штабе швейцарской «Лозанны». Также Вальво занимался физподготовкой национальной сборной Франции.
Журик является известным в прошлом белорусским защитником, который работал с Вудкрофтом в штабе нашей национальной сборной на чемпионате мира-2015 в Остраве. После этого он был в системе московского «Динамо» — в командах ВХЛ и МХЛ.
Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.
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