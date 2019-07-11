De Telegraaf: «Ювентус» договорился с «Аяксом» о трансфере Де Лигта

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал ближе к переходу в .

По информации De Telegraaf, сегодня стороны пришли к соглашению о трансфере, сумма которого составит 70 млн евро без учета бонусов.

разрешил 19-летнему голландцу не приезжать на тренировочный сбор амстердамцев в Австрии.

Ранее агент Де Лигта, Мино Райола, заявлял , что согласовал условия контракта с его клиентом.

Сообщалось, что футболистом также интересовались «ПСЖ» и «Барселона».