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De Telegraaf: «Ювентус» договорился с «Аяксом» о трансфере Де Лигта

12.07.2019 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал ближе к переходу в «Ювентус».

По информации De Telegraaf, сегодня стороны пришли к соглашению о трансфере, сумма которого составит 70 млн евро без учета бонусов.

«Аякс» разрешил 19-летнему голландцу не приезжать на тренировочный сбор амстердамцев в Австрии.

Ранее агент Де Лигта, Мино Райола, заявлял, что «Ювентус» согласовал условия контракта с его клиентом.

Сообщалось, что футболистом также интересовались «ПСЖ» и «Барселона».

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Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал ближе к переходу в «Ювентус».
 
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