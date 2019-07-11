|
De Telegraaf: «Ювентус» договорился с «Аяксом» о трансфере Де Лигта
12.07.2019 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал ближе к переходу в
По информации De Telegraaf, сегодня стороны пришли к соглашению о трансфере, сумма которого составит 70 млн евро без учета бонусов.
Ранее агент Де Лигта, Мино Райола,
Сообщалось, что футболистом также интересовались «ПСЖ» и «Барселона».
Уже есть кэфы на чемпиона Англии! Можно не переживать, ведь “Марафон” вернет деньги за первую ставку
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)