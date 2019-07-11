БАТЭ подписал партнерское соглашение с букмекерской компанией «Париматч»

Источник материала: Tribuna.com

В пятницу, 12 июля, футбольный клуб БАТЭ и букмекерская компания «Париматч» подписали партнерское соглашение. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках рекламы, а также ведения совместных социальных проектов с целью развития спортивной составляющей и пропаганды здорового образа жизни.

– Глобальная миссия «Париматч» – продвижение не только собственного бренда, но и наших партнеров, спорта в целом, а также ведущих турниров и команд Беларуси, – прокомментировала сотрудничество заместитель директора «Париматч» Юлия Лешкова. – БАТЭ, без сомнения, один из наиболее титулованных и любимых клубов страны, хорошо известный за ее пределами благодаря многолетним успешным выступлениям в еврокубках. Ребята всегда заряжены побеждать. Мы рады, что семья «Париматч» усилилась таким партнером. Уверена, вместе мы реализуем интересные для болельщиков и полезные для развития футбола и спорта в целом проекты.

– Мы стремимся быть партнерами тех команд, которые являются лидерами в своих видах спорта и драйверами прогресса, – отметил директор по маркетингу «Париматч» Михаил Герасимович. – Работаем с национальной федерацией хоккея, с БГК имени Мешкова, поддерживаем соревнования, проводимые Академией ММА, киберспорт и чемпионат страны по дрифтингу. Сейчас с радостью говорим о том, что и в футболе мы в игре! БАТЭ знают во всем футбольном мире. Команда олицетворяет силу воли, желание побеждать, способность сражаться на максимуме, конкурировать с любым соперником до финального свистка. Это полностью олицетворяет ценности «Париматч» и позволяет транслировать их нашей аудитории.

– Мы очень рады началу сотрудничества с компанией «Париматч», которая является настоящим лидером в своей отрасли, – заявила руководитель департамента развития ФК БАТЭ Наталья Марченко. – Благодарим партнеров за оказанное доверие и приложим максимум усилий, чтобы эта коллаборация получилась плодотворной для обеих сторон. Думаю, нам удастся выйти за рамки стандартных рекламных шагов и создать совместный социальный проект, который, безусловно, порадует наших болельщиков! ФК БАТЭ всецело разделяет рекламный слоган «Париматч» – отныне мы будем заряжены побеждать вместе!

– Очень импонирует, что наш новый партнер многие из своих активностей в рамках данного соглашения ориентирует на обычного болельщика, – заявил специалист департамента развития Сергей Синкевич. – Первые результаты данного партнерства проявятся уже завтра – «Париматч» вызвался решить вопрос с общественным транспортом после домашних матчей нашего клуба. Просмотр футбола на «Борисов-Арене» станет еще доступнее! И это только первый шаг. Так что теперь идем к победе – вместе с «Париматч»!