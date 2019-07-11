Глава «Кайрата»: «Хотел ли уволить Шпилевского? Нет. Ему не хватает опыта. К тому же, пусть он и белорус, но ментальность у него европейская»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель Наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью Telegram-каналу Kozhakhmet_inside журналиста Айдына Кожахмета сообщил, что не хотел увольнять Алексея Шпилевского.

- Давайте теперь про самое интересное – про Шпилевского. Скажите откровенно, были ли вы в шаге от того, чтобы уволить его, учитывая выступления команды в первом круге чемпионата?

– Нет. Согласен, что ему где-то не хватает опыта. Он очень молод. К тому же, пусть он и белорус, но ментальность у него все же европейская. Для него, например, стало открытием ситуация с инфраструктурой в Казахстане. Ведь он думал, что везде так, как в «Кайрате». А тут оказалось, что у большинства клубов искусственные поля. Для чего – непонятно, но это тема для другого разговора.

Да, мы не всегда довольны какими-то моментами. Где-то и он не всегда доволен какими-то вещами. Но он меняется, растет. К сожалению, получилось, что начало у него было не очень удачное. Но, несмотря на это, клуб ему полностью доверяет. Надеемся, что ситуация исправится, – сказал Боранбаев.

Напомним, что «Кайрат» занимает четвертое место, отставая от «Астаны» на шесть очков.