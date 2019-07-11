Кульбаков и Иванов подписали просмотровые контракты с минским «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Иван Кульбаков и защитник Егор Иванов заключили просмотровые контракты с минским «Динамо», сообщает сайт клуба.

Иван Кульбаков: «Динамо»? Хотелось бы остаться в Северной Америке, пока есть варианты»

В прошлом сезоне Кульбаков выступал за «Ютику», где провел 25 матчей, в которых у него было 89,3% отраженных бросков. Еще 16 игр на счету голкипера в ECHL за «Каламазу» (91,9%). Весной 2018-го Кульбаков привлекался в национальную сборную, где провел два матча на чемпионате мира.

Иванов минувшую «регулярку» начинал в «Юности», но затем вернулся в «Гомель», где сыграл в 43 матчах и набрал 4 (1+3) очка.

Таким образом, на просмотре у «зубров» уже 14 человек: вратари Дмитрий Мильчаков, Иван Кульбаков, защитники Дмитрий Дерябин, Роман Дюков и Роман Достанко, нападающие Николай Сытый, Игорь Мартынов, Андрей Павленко, Виктор Масилевич, Вячеслав Грецкий, Максим Парфеевец, Андрей Степанов, Артем Волков и Александр Матерухин.