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Знахаренко, Литвинов и Дроздов заключили двусторонние контракты с минским «Динамо»

12.07.2019 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Дмитрий Знахаренко и нападающие Илья Литвинов и Иван Дроздов заключили двусторонние контракты с минским «Динамо».

В минувшем сезоне Знахаренко сыграл в 48 матчах за «зубров» и отметился тремя ассистами при показателе полезности 0. Также хоккеист выступал за «Юность», с которой стал чемпионом Беларуси: в 8 встречах плей-офф набрал 3 (1+2) очка при +2.

21-летний Литвинов и 19-летний Дроздов в прошлом году дебютировали в КХЛ, У Литвинова за сезон — 1+1, а Дроздов заработал 8 (1+7) очков. 

Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.

 
 
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Защитник Дмитрий Знахаренко и нападающие Илья Литвинов и Иван Дроздов заключили двусторонние контракты с минским «Динамо».
 
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