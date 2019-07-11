|
Знахаренко, Литвинов и Дроздов заключили двусторонние контракты с минским «Динамо»
12.07.2019 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Дмитрий Знахаренко и нападающие Илья Литвинов и Иван Дроздов заключили двусторонние контракты с минским «Динамо».
В минувшем сезоне Знахаренко сыграл в 48 матчах за «зубров» и отметился тремя ассистами при показателе полезности 0. Также хоккеист выступал за «Юность», с которой стал чемпионом Беларуси: в 8 встречах плей-офф набрал 3 (1+2) очка при +2.
21-летний Литвинов и 19-летний Дроздов в прошлом году дебютировали в КХЛ, У Литвинова за сезон — 1+1, а Дроздов заработал 8 (1+7) очков.
Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)