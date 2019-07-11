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Биончик об автоголе в ворота Сороко: «Поле должно соответствовать высшей лиге»
12.07.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Дняпра» Иван Биончик высказался об автоголе в ворота своей команды в матче с «Энергетиком»-БГУ (3:4).
- Третий гол вина Сороки или Хвалько?
– Мы видим тысячи таких случаев. Уже обговорили, что нельзя отдавать пас вратарю в створ ворот. В то же время и поле должно соответствовать высшей лиге. А оно ей не соответствует! Впрочем, это не основной фактор, но один из них, – сказал Биончик.
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