Биончик об автоголе в ворота Сороко: «Поле должно соответствовать высшей лиге»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Дняпра» Иван Биончик высказался об автоголе в ворота своей команды в матче с «Энергетиком»-БГУ (3:4).

- Третий гол вина Сороки или Хвалько?

– Мы видим тысячи таких случаев. Уже обговорили, что нельзя отдавать пас вратарю в створ ворот. В то же время и поле должно соответствовать высшей лиге. А оно ей не соответствует! Впрочем, это не основной фактор, но один из них, – сказал Биончик.