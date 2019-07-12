«Барселона» проведет презентацию Гризманна 14 июля

Источник материала: Tribuna.com

Стала известна дата презентации нападающего Антуана Гризманна, перешедшего из в «Барселону».

Согласно расписанию на официальном сайте каталонского клуба, 28-летний форвард прибудет в Барселону в субботу, 13 июля. Вечером состоится фотосессия с участием футболиста.

В воскресенье в 19:15 по белорусскому времени Гризманн подпишет контракт с «Барселоной». Презентация начнется в 20:30 по белорусскому времени.

Сегодня Гризманн официально стал игроком «Барселоны». Он заключил с каталонским клубом контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что игрок заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.