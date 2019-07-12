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«Барселона» проведет презентацию Гризманна 14 июля

12.07.2019 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стала известна дата презентации нападающего Антуана Гризманна, перешедшего из «Атлетико» в «Барселону». 

Согласно расписанию на официальном сайте каталонского клуба, 28-летний форвард прибудет в Барселону в субботу, 13 июля. Вечером состоится фотосессия с участием футболиста.

В воскресенье в 19:15 по белорусскому времени Гризманн подпишет контракт с «Барселоной». Презентация начнется в 20:30 по белорусскому времени.

Сегодня Гризманн официально стал игроком «Барселоны». Он заключил с каталонским клубом контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что игрок заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.

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Стала известна дата презентации нападающего Антуана Гризманна, перешедшего из «Атлетико» в «Барселону».
 
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