Жуковский о Бахаре: «Нам не повезло, что такой талантливый парень играл нападающего. Хорошо, что у нас появляются игровики»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Минском» похвалил нападающего соперника Ивана Бахара. Напомним, что команды сыграли вничью (3:3).

«Нам чуть-чуть не повезло, что такой талантливый парень играл нападающего. Он в последнее время только начал играть в нападении. Я говорю про Бахара. Он играл то крайнего защитника, то хава. Сейчас он играл нападающего. Нам не повезло (улыбается). Талантливый парень. Хорошо, что у нас появляются игровики. Сейчас их меньше стало.

Парень может на любой позиции играть – это говорит о высоком уровне и потенциале этого молодого человека. И, к сожалению, он пару раз нас наказал», – сказал Жуковский.