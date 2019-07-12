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Жуковский о Бахаре: «Нам не повезло, что такой талантливый парень играл нападающего. Хорошо, что у нас появляются игровики»

13.07.2019 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Минском» похвалил нападающего соперника Ивана Бахара. Напомним, что команды сыграли вничью (3:3).

«Нам чуть-чуть не повезло, что такой талантливый парень играл нападающего. Он в последнее время только начал играть в нападении. Я говорю про Бахара. Он играл то крайнего защитника, то хава. Сейчас он играл нападающего. Нам не повезло (улыбается). Талантливый парень. Хорошо, что у нас появляются игровики. Сейчас их меньше стало.

Парень может на любой позиции играть – это говорит о высоком уровне и потенциале этого молодого человека. И, к сожалению, он пару раз нас наказал», – сказал Жуковский.

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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Минском» похвалил нападающего соперника Ивана Бахара.
 
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