Барковский и Аносов подписали просмотровые контракты с минским «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Владислав Барковский и форвард Артем Аносов подписали просмотровые контракты с минским «Динамо», сообщает «БХ».

Срок действия соглашений один месяц, до 13 августа.

Барковский в прошедшем сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, где набрал 4 (2+2) балла, заработал показатель полезности «+3». Также на его счету одна результативная передача в 5 поединках плей-офф и показатель полезности «+2».

Аносов начинал сезон в «U-20», где в 20 поединках регулярного сезона набрал 12 (6+6) очков и заработал показатель полезности «-9». После в 18 матчах «регулярки» в составе минской он забросил 2 шайбы и отдал 4 передачи, заработал показатель полезности «+3». Также на его счету один гол в 13 встречах плей-офф и показатель полезности «0».