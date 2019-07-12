Уимблдон. Финал. Серена сыграет с Халеп

Источник материала: Tribuna.com

В финале «Уимблдона» Серена Уильямс сыграет с Симоной Халеп. В личных встречах американка ведет со счетом 9:1.

Серена сегодня может взять 24-й «Большой шлем» и повторить рекорд Маргарет Корт. Халеп борется за второй титул.

Сетка турнира здесь .

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Финал