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Уимблдон. Финал. Серена сыграет с Халеп
13.07.2019 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале «Уимблдона» Серена Уильямс сыграет с Симоной Халеп. В личных встречах американка ведет со счетом 9:1.
Серена сегодня может взять 24-й «Большой шлем» и повторить рекорд Маргарет Корт. Халеп борется за второй титул.
Сетка турнира
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
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