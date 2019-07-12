ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уимблдон. Финал. Серена сыграет с Халеп

13.07.2019 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В финале «Уимблдона» Серена Уильямс сыграет с Симоной Халеп. В личных встречах американка ведет со счетом 9:1.

Серена сегодня может взять 24-й «Большой шлем» и повторить рекорд Маргарет Корт. Халеп борется за второй титул.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Серена Уильямс (США)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
13 июля, 16.00
Онлайн матча

Знаешь, кто победит в предстоящем матче на «Уимблдоне»? Если первая ставка не зайдет, «Марафон» вернет деньги

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале «Уимблдона» Серена Уильямс сыграет с Симоной Халеп.
 
Новости дня
Новости спорта
 
В возрасте 55 лет умер белорусский тренер Шумидуб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика