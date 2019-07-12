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Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья»

13.07.2019 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Александр Анюков вернулся в футбол.

Анюков будет играть за «Крылья Советов» в новом сезоне РПЛ.

Ранее 36-летний футболист завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Зенита».

Анюков является воспитанником самарского футбола. В 2000 году он начал играть во втором дивизионе в составе «Крыльев Советов-2». С 2000 по 2005 год провел 71 игру за основной состав «Крыльев Советов».

Анюкова не очень любят в Самаре. Ему так и не простили уход из «Крыльев»

 
 
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Защитник Александр Анюков вернулся в футбол.
 
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