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Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья»
13.07.2019 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Александр Анюков вернулся в футбол.
Анюков будет играть за «Крылья Советов» в новом сезоне РПЛ.
Ранее 36-летний футболист завершил карьеру и вошел в тренерский штаб
Анюков является воспитанником самарского футбола. В 2000 году он начал играть во втором дивизионе в составе
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Защитник Александр Анюков вернулся в футбол.
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