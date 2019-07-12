Хадаркевич о «Шахтере»: «Без преувеличения можно сказать, что перешел на новый уровень»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок «Шахтера» Руслан Хадаркевич поделился эмоциями от перехода в новую команду, сообщает пресс-служба клуба.

– Ты уже сутки находишься в расположении нашего клуба. Первые впечатления после перехода?

– Самые положительные. Без преувеличения можно сказать, что перешел на новый уровень. Шикарная база, поля, тренажерный зал – все, что нужно для плодотворной работы.

– Как ты узнал, что тобой интересуется «Шахтер»?

– Да, в общем, ничего необычного. В клубе сообщили, что есть интерес. Начали заниматься этим переходом – и я здесь.

– Забавно, что свой последний матч в футболке ты сыграл как раз против «Шахтера».

– Да. Тогда еще конкретики никакой не было. В любом случае, в той игре я старался отдать абсолютно все, чтобы помочь «Славии» добиться успеха. К сожалению, тогда мы уступили. Но, возможно, та игра также сыграла положительную роль в моем переходе в .

– Ты уже успел сыграть с новыми партнерами – в спарринге против дублирующего состава. Что скажешь по матчу?

– Дубль у «Шахтера» хороший. Честно. Что касается игры, то понятно, что пока нет сыгранности. Но это все поправимо. Главное – работать.

– О чем сегодня разговаривали с главным тренером?

– Он указал, как я должен действовать в сегодняшней двусторонке. Более глубоко будем погружаться в процесс уже на следующих тренировках и теоретических занятиях.

– Ты играешь и центрального защитника, и в опорной зоне. Где удобнее?

– Профильная позиция – все-таки центральный защитник. Но опыт игры в центре поля, конечно, тоже имеется.

– Какие планы на ближайшее время?

– Обустроиться, наладить связи в коллективе и набрать оптимальную форму. Хочется помочь команде и не разочаровать болельщиков. Раз я пришел в такой большой клуб, надо соответствовать, – заявил Хадаркевич.